رأس جدير: حجز 5 أطنان من المواد الغذائية المدعمة وأدوية مهربة

تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير من حجز 5 أطنان من المواد الغذائية المدعمة من مادتي الكسكسي والمقرونة غير المصرح بها على متن شاحنات عند القيام بإجراءات الخروج من التراب الوطني.

كما تم على إثر إخضاع سيارة خفيفة ذات ترقيم تونسي إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية نوع (tramadis، trivastal، xanax…) قدرت ب157 علبة عند القيام بإجراءات المغادرة.

وشكفت الديوانة التونسية أنه تم من جهة أخرى حجز كمية من الأدوية البيطرية الخاصة بالمواشي بقيمة 20 ألف دينار.

كما تم تحرير محاضر حجز في الغرض وقدرت القيمة الجملية لهذه البضائع المحجوزة بـ100 ألف دينار.

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