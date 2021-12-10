رؤساء البعثات الغربية بتونس يدعون لتحديد سقف زمني لعودة المؤسسات الديمقراطية

أعرب رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ووفد الاتحاد الأوروبي بتونس في بيان مشترك اليوم الجمعة، عن دعمهم الشديد للشعب التونسي في انتهاجه طريق الحوكمة الفعالة و الديمقراطية و الشفافة.

وأكد البيان على أهمية الإستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي. وورد في نص البيان ما يلي:

« نقف على أهبة الاستعداد لتشجيع و دعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس بما في ذلك تلك الخطوات التي تُجرى المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وإرساء أسس النمو المستدام والعادل ».

وجدد رؤساء البعثات الدبلوماسية الغربية التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية و شفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديمقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور هام.

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