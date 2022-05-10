رئاسة البرلمان المنحلّ تُطالب بالإفراج الفوري عن مهدي بن غربية

دعت رئاسة مجلس نواب الشعب المنحلّ في بيان اليوم الثلاثاء، إلى الإفراج الفوري عن النائب السابق مهدي بن غربية بعد استيفائه الآجال القانونية للإيقاف التحفظي واعتبار تواصل سجنه خارج القانون ومواصلة احتجازه ممارسة لسياسة التنكيل والتشفي.

وحمّلت رئاسة البرلمان المنحلّ السلطة كامل المسؤولية على حياة النائب مهدي بن غربية بعد تدهور وضعه الصحي الحرج جدا، داعية منظمات حقوق الانسان وممثلي المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن حق النائب المحتجز قسرا، وفق البيان.

كما دعت رئاسة البرلمان المنحل النواب السابقين إلى مزيد الالتفاف ورص الصفوف دفاعا عن مؤسسات الدولة ومنعها من الانهيار.

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