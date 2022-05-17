رئاسة البرلمان المنحل: أحكام القضاء العسكري الصادرة ضدّ 4 نواب جائرة

أدانت رئاسة البرلمان المنحل في بيان لها اليوم الثلاثاء، أحكام القضاء العسكري الصادرة ضدّ النواب سيف الدين مخلوف و نضال سعودى ومحمد العفاس وماهر زيد، معتبرة إياها جائرة، ومشددة على أنها مُحاكمات لتصفية كل الرافضين لـ « الانقلاب » وإجراءاته .

وأكد البرلمان المنحل رفضه المبدئي لتوظيف القضاء العسكري والمدني و مؤسسات الدولة فى المعارك السياسية و مُحاصرة الراي المُخالف، ودعا أن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في الالتزام بدولة القانون والدفاع عن المؤسسات .

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