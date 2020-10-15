رئاسة البرلمان تدعو التونسيّين لاستلهام المعاني من ذكرى عيد الجلاء وتعزيز الوحدة الوطنية

دعت رئاسة مجلس نواب الشعب في بيان لها اليوم الخميس، كلّ التونسيّين والتونسيات إلى استلهام المعاني والقيم من ذكرى عيد الجلاء للمضي قُدما في ما تحتاجهُ بلادنا من معارك أخرى مُتواصلة لإجلاء الفقر والتهميش والبطالة عن الأحياء الشعبيّة والجهات الداخلية المنسية وتحقيق التنمية وتحسين ظروف العيش للفئات الضعيفة والمحرومة، ومنها أيضا الحرص على ترسيخ المسار السياسي في بلادنا بانجاح تجربتنا في الانتقال الديمقراطي ومزيد تعزيز الوحدة الوطنية وثقافة العيش المشترك.

وأكدت رئاسة البرلمان بأنّ إحياء عيد الجلاء هذه السنة والذي يتزامن مع مرحلة صعبة تمرّ بها بلادنا، نتيجة انتشار وباء الكوفيد-19، يجب أن يكون فرصة لمزيدٍ من التآزر والتضامن بين كلّ التونسيّين والتونسيّات ومناسبة لإعلاء الراية الوطنية فوق كلّ المصالح والاعتبارات الحزبيّة أو الفئوية الضيّقة، لتحقيق النصر في هذه المعركة وإجلاء هذا الوباء في أسرع الأوقات.

وجددت رئاسة مجلس نواب الشعب ثقتها في قدرة التونسيّين على تجاوز كلّ الأزمات والمحن بثبات وتحقيق المزيد من الانتصارات والمكاسب في تطلّعهم الدائم والمستمر للعيش في حريّة وكرامة ولتحقيق المزيد من مظاهر التنمية والتقدّم والازدهار، وفق نص البيان.

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