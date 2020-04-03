رئاسة البرلمان تُسجّل ارتياحها لنجاح أوّل عملية تصويت عن بعد

عبرت رئاسة مجلس نواب الشعب في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، عن ارتياحها لنجاح أوّل عملية تصويت عن بعد في تاريخ العمل البرلماني في بلادنا خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم على الرغم ممّا اعترى العملية من بعض الصعوبات، وهي طبيعيّة بحكم حداثة التجربة.

وأعربت رئاسة البرلمان عن تفهّمها لما عبّر عنه عدد من النواب من عدم رضاهم عن بعض ما اعترى مجريات هذه العمليّة الأولى من نوعها، وهو ما يعكسُ رغبتهم في مزيد إحكام آلية العمل عن بعد وبالأخص منها عملية التصويت نظرًا لدقّتها ومحوريّتها في مسار المصادقة على مشاريع القوانين.

كما شكرت رئاسة مجلس نواب الشعب الوفد الحكومي على تفهّمه للصعوبات التي اعترضت عملية التصويت الأولى في تاريخ مجلس نواب الشعب.

كما توجّهت رئاسة مجلس نواب الشعب بالشكر للولاة لحرصهم على توفير أفضل الظروف للنواب في الجهات لمواكبة الجلسة العامة والمشاركة في عملية التصويت.

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