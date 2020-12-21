رئاسة البرلمان تُندد بالعملية الإرهابية التي أدت لاستشهاد «عقبة ذيبي»

أصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب مساء الأحد، بيانا ترحّمت فيه على روح الشهيد عقبة بن عبد الدايم ذيبي الذي تعرّض للذبح بجبل السلوم من ولاية القصرين على يد مجموعة إرهابية.

كما نددت رئاسة البرلمان باستهداف المواطنين، معتبرة الاعتداءات المتكررة على تخوم « جبل السلوم » عملا جبانا يهدف لزعزعة الاستقرار والأمن.

وجددت رئاسة مجلس الشعب ثقتها في القوات العسكرية والأمنية وتؤكد قدرتها على التخلص من بقايا الإرهاب والسهر على حماية الوطن والمواطنين.

كما دعت رئاسة مجلس نواب الشعب كافة القوى السياسية والشعب التونسي الى التوحد لمجابهة الإرهاب كعدو مشترك.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان لها مساء أمس، أن وحدات الحرس الوطني ووحدات عسكرية تولت نقل الجثة ووضعها على ذمة الطب الشرعي تبعا لتعليمات النيابة العمومية ومباشرة الابحاث.

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