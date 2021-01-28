رئاسة الجمهورية تُطمئن: الرئيس بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه

وجهت رئاسة الجمهورية في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس، رسالة طمأنة للشعب التونسي بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، متوجهة بالشكر إلى المصالح الأمنية المختصة وخاصة الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على جاهزيتها وسرعة قيامها بالاختبارات اللازمة بخصوص الطرد المشبوه الذي وصل إلى قصر قرطاج، كما توجهت بالشكر للمصالح الطبية بالإدارة العامة للصحة العسكرية على تدخلها السريع .

وأكدت رئاسة الجمهورية حرصها على ضمان الحريات التي كرسها الدستور ومنها حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر، معلنة مساندتها المطلقة للكلمة الحرة المعبرة عن الرأي الحر.

وعبرت الرئاسة عن استغرابها من مطاردة من تولى تناقل خبر محاولة التسميم هذه، عوض البحث عمن قام بهذه « المحاولة البائسة ».

كما كشفت رئاسة الجمهورية أنها تلقت يوم الإثنين 25 جانفي 2021 حوالي الساعة الخامسة مساء بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل. وقد تولت السيدة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي فتح هذا الظرف فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس. كما تجدر الإشارة إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.

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