رئاسة الجمهورية: الرئيس لم يتعرض لأي دين ويفرق بين اليهودية والصهيونية

أكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ توضيحي أًصدرته مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية لم يتعرض لأي دين ولم يكن هناك أي مبرر يستسيغه أي عاقل لطرح قضيّة الأديان في ظل هذه الاحتجاجات، هذا فضلا عن أنه يعتبر أن هذه القضية غير مطروحة أصلا في تونس.

وشددت رئاسة الجمهورية على أن موقف الرئيس واضح في هذا المجال فهو يفرق بين اليهودية من جهة، والصهيونية من جهة أخرى.

وبينت رئاسة الجمهورية في بلاغها، بأن رئيس الجمهورية أوضح صباح اليوم في مكالمة هاتفية جمعته بكبير الأحبار « حاييم بيتان »، أن اليهود التونسيين هم مواطنون يحظون برعاية الدولة التونسية وبحمايتها كسائر المواطنين، وذكّر بموقفه الثابت من القضية الفلسطينية وبأنه يفرق بين حرية الأديان وحق الشعب الفلسطيني في أرضه. هذا الحق الذي يعتبر مبدأ ثابتا لا مجال لأي أحد أن يدخل الإرباك عليه بتواطئه مع الغاصبين المحتلين.

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