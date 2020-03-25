رئاسة الجمهورية تتكفل بدعم الأقنعة الطبية الواقية المصممة من طلبة مدرسة المهندسين بسوسة

تكفلت رئاسة الجمهورية تحت إشراف الديوان الرئاسي بإذن من رئيس الدولة قيس سعيد، بدعم منتج طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة بتوفير المستلزمات المادية واللوجيستية لهذا المجهود الوطني وبمشاركة المتطوعين من طلبة وجمعيات.

وتولى الديوان الرئاسي عملية التنسيق مع الأطباء والولاة والمديرين الجهويين للصحة لتحديد الحاجيات وتوزيعها .

وقد وصلت منذ أمس الأقنعة الواقية الى عدد من المستشفيات منها فرحات حشاد وسهلول بسوسة وشارل نيكول وعبد الرحمان مامي كما تم توزيعها على مستشفيات صفاقس وجربة وسيدي بوزيد.

وتم التنسيق مع ولاة عدة جهات أخرى ليتم تزويد المستشفيات بالأقنعة الواقية في الأيام القليلة القادمة. علما ان الديوان الرئاسي طلب من الولاة تمكين كل الأطراف التي توجد في الصفوف الأمامية من هذه الواقيات لحمايتهم وفي مقدمتهم الأمن والحماية المدنية.

ويأتي هذا التكفل في اطار دعم المساعي الوطنية العاجلة لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحرص على توفير الواقيات الصحية للاطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفيات التونسية التي تم صنعها ببادرة من طلبة سوسة.

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