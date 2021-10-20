رئاسة الجمهورية تتكفل بمصاريف علاج النائبتين هاجر بوهلالي وإحدى زميلاتها

أعلن اليوم الأربعاء 20 اكتوبر 2021، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) الحبيب التومي في تصريح لإذاعة شمس أف أم، بأن رئاسة الجمهورية ستتكفل بمصاريف الأدوية الخصوصية باهضة الثمن للنائبتين بمجلس نواب الشعب المجمدة أعماله، هاجر بوهلالي وإحدى زميلاتها.

وأشار الحبيب التومي إلى أنه سيتم اليوم مراسلتهما في هذا الاطار واعلامهما بالقرار .

وشدد الحبيب التومي على أنه تم اليوم حل المسألة الحياتية بالنسبة للنائبتين بصفة استثنائية في انتظار حل المسالة القانونية المتعلقة بدفتــر العلاج.

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