رئاسة الجمهورية تدعو التونسيين والعالم إلى توجيه المستلزمات الطبيبة للشعب الفلسطيني

دعت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم السبت، كل الأحرار والحرائر في تونس والعالم، إلى توجيه المستلزمات الطبية اللازمة، إلى الشعب الفلسطيني، نظرا للوضع الصحي الدقيق، بسبب تفشي فيروس كورونا، خاصة وأن الكثافة السكانية التي تتميز بها الأراضي الفلسطينية ومخيمات اللاجئين، تمثل، إلى جانب شح الإمكانيات، عنصرا إضافيا قد يتسبب في مزيد انتشار هذه الجائحة.

وأكدت الرئاسة استعداد تونس لوضع ما لديها من إمكانيات، حتى وإن كانت محدودة، للوقوف الى جانب أشقائنا في فلسطين.

كما دعت الرئاسة المنظمات الإنسانية، إلى جانب الدول، إلى أن تقوم بدورها الإنساني في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه كل شعوب العالم.

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