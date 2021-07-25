رئاسة الجمهورية تدعو الشعب إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى

بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم 25 جويلية 2021، القرارات التالية حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة:

- اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي

- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما

- رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب

- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية

هذا وسيصدر في الساعات القادمة أمر يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف والتي ستُرفع بزوال أسبابها.

ودعت رئاسة الجمهورية بهذه المناسبة الشعب التونسي إلى الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

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