رئاسة الجمهورية تكشف تفاصيل زيارة أردوغان إلى تونس

أدى الرئيس التركي « رجب طيب أردوغان » اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019، زيارة أخوة وعمل إلى تونس تمتد ليوم واحد، وكان في استقباله بمطار تونس قرطاج الدولي رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وتأتي هذه الزيارة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وبحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك وخاصة التطرق إلى القضايا الإقليمية الراهنة وفي مقدّمتها الوضع في ليبيا.

وأوضح رئيس الجمهورية قيس سعيد أن جلسة العمل تطرقت إلى مبادرة تونس للسلام مؤكدا على أهمية جمع الليبيين على كلمة سواء وطي صفحة الماضي وهو ما أعرب عن الاستعداد له كل ممثلي القبائل والمدن الليبية خلال لقائه بهم منذ يومين في تونس.

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن استقرار ليبيا مهم لاستقرار دول الجوار وفي مقدمتها تونس، مشددا على أن لتونس دورا هاما في استتباب الأمن في ليبيا.

وبيّن أردوغان أنه تم خلال الجلسة بحث سبل الإسراع بالعمل على وقف إطلاق النار في ليبيا في أقرب وقت، مجددا دعم تركيا المتواصل لتونس.

وبخصوص دعم العلاقات بين البلدين، تناولت الجلسة التأكيد على أهمية تطوير المبادلات التجارية والسياحية وتعزيز العلاقات العسكرية بين تونس وتركيا.

كما تعلقت المشاورات الثنائية ببحث سبل التعاون في المجالين الصحي والفلاحي، حيث تم الاتفاق على بناء مستشفى للأطفال في تونس بالتنسيق مع وكالة التعاون والتنسيق التركية فضلا عن بحث إمكانية استيراد منتجات فلاحية تونسية على غرار التمر وزيت الزيتون وسيقع لاحقا توقيع بروتوكول تعاون بهذا الشأن.

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