رئاسة الجمهورية: تم تطعيم 596164 شخصا خلال اليوم الثاني للتلقيح المكثف

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها الاثنين، أنه تم أمس الأحد 15 أوت 2021، خلال اليوم المفتوح الثاني للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة، تلقيح 596164 شخصا بمختلف ولايات الجمهورية.
وفيما يلي توزيع التلاقيح على ولايات الجمهورية:
أريانة…34794
تونس…69272
بن عروس…52650
سليانة…6750
جندوبة…15075
الكاف…9519
تطاوين…2412
زغوان…7150
القيروان…13901
قفصة…19280
منوبة…23236
باجة…12669
مدنين…15983
نابل…55253
القصرين…18886
سيدي بوزيد…16543
صفاقس…64075
سوسة…49705
المنستير…32156
المهدية…15259
توزر…7835
قبلي…7682
بنزرت…27630
قابس…18448
وتوجهـت رئاسة الجمهورية بالشكر إلى جميع الوزارات والهياكل الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمتطوعين الذين تحلوا بحس وطني عال وبذلوا جهودا كبيرة للمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا اليوم الثاني للتلقيح المكثّف ضد كوفيد-19.
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