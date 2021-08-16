رئاسة الجمهورية: تم تطعيم 596164 شخصا خلال اليوم الثاني للتلقيح المكثف



أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها الاثنين، أنه تم أمس الأحد 15 أوت 2021، خلال اليوم المفتوح الثاني للتلقيح المكثف ضد فيروس كورونا للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 سنة، تلقيح 596164 شخصا بمختلف ولايات الجمهورية.

وفيما يلي توزيع التلاقيح على ولايات الجمهورية:

أريانة…34794

تونس…69272

بن عروس…52650

سليانة…6750

جندوبة…15075

الكاف…9519

تطاوين…2412

زغوان…7150

القيروان…13901

قفصة…19280

منوبة…23236

باجة…12669

مدنين…15983

نابل…55253

القصرين…18886

سيدي بوزيد…16543

صفاقس…64075

سوسة…49705

المنستير…32156

المهدية…15259

توزر…7835

قبلي…7682

بنزرت…27630

قابس…18448

وتوجهـت رئاسة الجمهورية بالشكر إلى جميع الوزارات والهياكل الوطنية ومكونات المجتمع المدني والمتطوعين الذين تحلوا بحس وطني عال وبذلوا جهودا كبيرة للمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا اليوم الثاني للتلقيح المكثّف ضد كوفيد-19.

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