رئاسة الجمهورية تنفي وجود مخطط لاغتيال قيس سعيّد

نفى مصدر مسؤول فى رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة، ما أعلنته جريدة الشروق التونسية بخصوص وجود مخطط لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد، مؤكدا أن الخبر لا أساس له من الصحة، ويتنزل فى خانة الشائعات.

وكانت جريدة الشروق قد أفادت فى عددها الصادر اليوم الجمعة، أن أحد عمال المخابز بجهة البحيرة 2 بالعاصمة قد كشف للوحدات الأمنية عن مخطط كامل حاول رجل أعمال حشره فيه لاغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر دسّ السمّ في كميات الخبز التي تقتنيها المخبزة، وذلك من خلال إغراء العامل بمبلغ 20 ألف دينار مقابل القيام بالعملية، إلا أنه رفض وكشف المخطط.

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