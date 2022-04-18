الرئاسة: دول أعلنت استعدادها لمساعدة لتونس وتوجيه الدعم اللازم لتجنب أي كارثة بيئية

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة تولى جيش البحر، منذ عشية يوم السبت 16 أفريل 2022، قيادة الأعمال والتدابير التي يقتضي الوضع اتخاذها بعد غرق باخرة في عرض خليج قابس.

وقد عاين فريق من رجال الغوص التابع لجيش البحر وضع الباخرة المعنية وحدّد المواقع التي تقتضي التدخل السريع. وقد تم كل ذلك بتنسيق مع سائر الجهات المعنية وخاصة منها وزارة البيئة ووزارة النقل إلى جانب السلطات الجهوية.

وأوضحت الرئاسة بأن ما لوحظ على سطح الماء من اثار بنزين خلال الساعات الأخيرة مصدره محركات الباخرة وبكمية محدودة.

وعلى صعيد اخر، تلقت رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اتصالات من عدة دول أعربت عن استعدادها لتقديم يد المساعدة لتونس وتوجيه ما تحتاجه من دعم حتى تتجنب أي كارثة بيئية.

وفي هذه الأثناء، يتواصل التنسيق بين كل الأطراف للسيطرة على هذه الحادثة وذلك تحت قيادة جيش البحر، وفق نص البلاغ.

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