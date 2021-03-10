رئاسة الجمهورية: سويسرا قامت بتحويل 3 مليارات ونصف إلى حساب الدولة التونسية

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه في إطار متابعة الرئيس المستمرة لملف استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج، فإن السلطات السويسرية قامت بتحويل مبلغ مالي يقدر بحوالي 3 مليون دينار ونصف إلى حساب الدولة التونسية بالبنك المركزي.

وتندرج هذه التحويلات في إطار إنابة قضائية دولية مؤرخة في 10 سبتمبر 2020 في ما يتعلق بقضية الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وأقربائه صادرة عن السلطات القضائية التونسية وتبعا للمساعي الديبلوماسية المبذولة في هذا الشأن.

وبينت الرئاسة بأن هذا المبلغ إذ يبدو زهيدا مقارنة بمبالغ أخرى لا تزال في الخارج، فإن استرجاعه يعد دليلا على أن العمل بجد وإخلاص يمكن أن يساهم في استعادة بقية المبالغ.

وجددت رئاسة الجمهورية، في هذا الإطار، التزامها بمواصلة المساعي الديبلوماسية واتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترجاع الأموال المنهوبة وعدم التفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي.

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