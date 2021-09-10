رئاسة الجمهورية: لا نقبل أن تكون تونس في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا

أكّدت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية أثناء لقاءاته مع سائر الوفود الأجنبية تم التأكيد على أن تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب، ولا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية، ولا تقبل أن تكون في مقعد التلميذ الذي يتلقى دروسا ثم ينتظر بعد ذلك العدد الذي سيتم إسناده إليه أو الملاحظة التي ستدوّن في بطاقة أعداده.

وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أن سيادة الدولة التونسية واختيارات شعبها لم تطرح أصلا في النقاش ولن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة كانت.

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