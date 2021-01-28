رئاسة الجمهورية: مديرة الديوان الرئاسي أُصيبت بفقدان شبه كلي للبصر بمجرد فتحها للظرف

أكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ توضيحي مساء اليوم الخميس، أن الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي تولت فتح ظرف وصل إلى قصر قرطاج يوم الإثنين 25 جانفي 2021 حوالي الساعة الخامسة مساء موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف لا يحمل اسم المرسل فوجدته خاليا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحها للظرف تعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبير في الرأس.

وأشارت الرئاسة إلى أن أحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل.

وقد تم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية. ولم يتسن إلى حد هذه الساعة تحديد طبيعة المادة التي كانت داخل الظرف.

كما توجهت مديرة الديوان الرئاسي إلى المستشفى العسكري للقيام بالفحوصات اللازمة، والوقوف على أسباب التعكر الصحي المفاجئ.

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