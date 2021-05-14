رئاسة الجمهورية: نقوم باتصالات مكثفة من أجل تحرك دولي واسع لوقف العدوان على فلسطين

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها اليوم الجمعة، أنها تقوم بتحركات واسعة واتصالات مكثفة على أعلى مستوى مع باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدلي ومع دول شقيقة وصديقة أخرى مؤثّرة من أجل تحرك دولي واسع لوقف العدوان على فلسطين ووضع حد لسقوط مزيد من الضحايا.

وأشارت الرئاسة إلى أنه ترسيخا لموقفها التاريخي الثابت إزاء القضية الفلسطينية، وايمانها بالحق الفلسطيني في الأرض العربية الفلسطينية والعيش عليها بسلام، تتابع تونس تواصل الاعتداءات السافرة على فلسطين شعبا وأرضا وحقوقا والممارسات الاستفزازية والقمعية لقوات الاحتلال وانتهاكها حرمة الاماكن المقدسة وتنفيذ مخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشريف والاعتداءات الغاشمة التي أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء في تحدّ سافر للقرارات الأممية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف البيان بأنه بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تبذل تونس، العضو العربي غير الدائم بمجلس الأمن، قصارى الجهد من أجل تحميل المجلس مسؤوليته في حفظ السلم والامن الدوليين، للتدخل الناجع والسريع واتخاذ موقف واضح لا لبس فيه يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني ويضع حدا للتصعيد ولسقوط المزيد من الضحايا المدنيين. وتم، في هذا الشأن، بدعوة من تونس وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني ورئاسة مجلس الامن وعدد من الدول الأعضاء، عقد جلستين طارئتين للمجلس، والدعوة إلى جلسة ثالثة علنية.

وأكدت الرئاسة أن تونس تبقى دوما منتصرة للشعب الفلسطيني ولحقوقه التي لن تسقط بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع مساومة او تنازل.

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