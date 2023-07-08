رئاسة الجمهورية: وفد سيتنقّل مساء اليوم إلى مكان تواجد المهاجرين

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، عشية اليوم السبت 8 جويلية 2023 بقصر قرطاج، عبد اللطيف شابو، رئيس منظمة الهلال الاحمر التونسي.

وتناول اللقاء دور هذه المنظمة خاصة في الإحاطة بمن لازالوا عالقين على الحدود داخل التراب التونسي وستتم مواصلة الاحاطة بهم بالتنسيق مع كافة السلط المعنية.

وسينتقل وفد هذا المساء إلى مكان تواجد هؤلاء المهاجرين المهجّرين حتى لا يبقوا في ظروف لا انسانية لأن تونس تعطي دروسا في هذا المجال لمن يزايدون عليها من الخارج ويجدون لهم في الداخل من باعوا ذممهم هذا إن بقيت لهم بقية باقية من ذمة وأخلاق وارتموا في أحضان دوائر تفجير الدول والأوطان.

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