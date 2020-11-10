رئاسة الحكومة: المشيشي ذكر مجموعة من الولايات على سبيل الذكر لا الحصر

أًصدرت رئاسة الحكومة مساء اليوم الثلاثاء، بلاغا توضيحيا بخصوص ما أعلن عنه رئيس الحكومة في اللقاء الإعلامي الذي عقده يوم أمس الاثنين 9 نوفمبر 2020.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أكد أمس، أن التمشي الذي تم إعتماده لحل أزمة الكامور سيتم تعميمه على كافة ولايات الجمهورية بدون إستثناء قناعة منه بأن الاشكاليات التنموية تهم كل جهات الجمهورية وأن جميع المواطنين التونسيين لهم الحق في ظروف عيش أفضل.

وأكدت رئاسة الحكومة على أن صحة التونسيين ودفع التشغيل والاستثمار بكل ولايات الجمهورية هي الأولويات الفعلية لهذه الحكومة دون أي شكل من أشكال التمييز بين التونسيات والتونسيين وأنّه قد تمّ خلال هذه المداخلة ذكر مجموعة من الولايات على سبيل الذكر لا الحصر.

وكان رئيس الحكومة قد أكّد في كلمة مباشرة توجه بها للشعب التونسي مساء أمس الاثنين، أنه سيتم اعتماد المنهجية ذاتها المعتمدة لحل أزمة الكامور في تطاوين بكامل الولايات على غرار ولاية قفصة وولايات قبلي وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد

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