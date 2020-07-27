رئاسة الحكومة تنفي تعيين وزير داخلية بالنيابة

نفت مصالح الاعلام برئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الاثنين، الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام و مواقع التواصل الاجتماعي وتم نسبها إليها في علاقة بتعيين وزير داخلية بالنيابة، مؤكدة عدم صحة ما يتم تداوله نقلا عنها.

وأكدت رئاسة الحكومة أن بلاغاتها الرسمية تنشر على صفحتها الرسمية وترسل الى كافة وسائل الاعلام عبر القنوات العادية، داعية ممثلي وسائل الاعلام الى التحري في نشر و نقل الاخبار في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد .

كما أكد البلاغ حرص رئاسى الحكومة على تقديم المعلومة للرأي العام في إبانها من منطلق إحترام حق الاعلام والمواطن في المعلومة .

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