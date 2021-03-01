رئاسة الحكومة تنفي علمها بوصول جرعات من تلقيح كورونا وتأذن بفتح تحقيق فوري

اخر تحديث : 01/03/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

رئاسة الحكومة بلاغ

أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه لا علم لها بوصول عدد من جرعات التلقيح ضد فيروس كورونا إلى بلادنا ولا بمصدرها ولا بمدى توفّرها على الشروط الصحية والقانونية الضرورية، ولا بمآلها.
كما أشارت رئاسة الحكومة إلى أنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي أذن بفتح تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه التلاقيح وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها.
هذا وأكدت رئاسة الحكومة أن إدارة عملية التلقيح تبقى من مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، في إطار الإستراتيجية الوطنية التي تمّ إرساؤها للغرض، والتي حدّدت الفئات المعنية بالتلقيح بصفة أولوية.


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