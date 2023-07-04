رئاسة الحكومة توصي بتلبية الحاجيات من الحبوب ومشتقاتها وتوجيه كميات استثنائية للمناطق التي تشكو نقصا

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الثلاثاء 04 جويلية 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل خصّصت للنظر في ملف تزويد البلاد بالحبوب ومشتقاتها.

وتطرقت الجلسة إلى أهم المعطيات المتعلقة بتقييم وضعية التزويد بهذه المواد والإجراءات الكفيلة بتأمين انتظاميته ومجابهة الطلب الاضافي خلال الفترة القادمة بالتزامن مع تطور الاستهلاك مع دخول الموسم الصيفي.

وأكدت رئيسة الحكومة على توفير الكميات الضرورية والرفع من نسق توزيعها لتدارك الاضطرابات التي تم تسجيلها على اثر عطلة عيد الاضحى والحد من مظاهر الاكتظاظ التي برزت خلالها.

كما تناولت الجلسة عددا من المحاور ذات الصلة بتكثيف المتابعة والرقابة على عمليات تحويل الحبوب وتوزيع مشتقاتها للتصدي لكل محاولات الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة وتدعيم التنسيق بين الوزارات المعنية في الغرض.

وأسفرت الجلسة عن اتخاذ جملة من التوصيات من أهمها:

- التأكيد على تلبية الحاجيات العادية والإضافية من الحبوب ومشتقاتها وتوجيه كميات استثنائية للمناطق التي تشكو نقصا أو ضغطا متزايدا في الطلب.

- الإذن بالانطلاق في مسح شامل ودراسة الحاجيات على ضوء المعطيات المحينة للاستهلاك والإنتاج بكل جهة.

- المتابعة الميدانية اليومية لعمليات الانتاج والتحويل والتوزيع بالتنسيق بين مختلف السلط الرقابية.

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