رئاسة الحكومة تُدين الاعتداء الذي تعرضت له عبير موسي

عبّرت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، عن إدانتها للإعتداء الذّي تعرّضت له اليوم النائبة بمجلس نواب الشعب عبير موسي، معتبرة هذا السلوك تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس.

كما أكدت رئاسة الحكومة رفضها المطلق لكل الممارسات المخلّة بالنّظام الديمقراطي والتي تمس من استقرار الدولة ومن السير العادي لعمل مؤسّساتها، أيّا كان مأتاها.

وذكرت رئاسة الحكومة انها كانت قد أدانت الإعتداء الذي لحق وزيرة التعليم العالي، و تدين اليوم الإعتداء الذي تعرضت له وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن، مشددة على أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه و مهما كان مصدره.

ودعت رئاسة الحكومة إلى الإبتعاد عن مثل هذه الممارسات التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم وإلى ضرورة الإحتكام إلى الرصانة والتعقّل في التفاعل مع اختلاف الرؤى ووجهات النظر.

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