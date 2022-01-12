رئاسة الحكومة تُشجّع على اعتماد آلية العمل عن بعد وتفادي السفر للمناطق الموبوءة

أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتهوية الفضاءات المغلقة وتشديد مراقبة تنفيذها.

ودعت رئاسة الحكومة إلى تشديد تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المحينة والتي يتم نشرها تباعًا من قبل القطاعات وتشديد مراقبة جواز التلقيح مع مواصلة عمليات التلقيح المكثف والحرص على التطعيم بجرعات تعزيز المناعة.

كما قررت رئاسة الحكومة تعزيز إجراءات الرقابة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية، داعية إلى تفادي السفر للمناطق الموبوءة خارج التراب التونسي وتأجيل المهمات بالخارج إلا للضرورة القصوى مع التشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد.

ويتم تطبيق هذه الإجراءات بداية من يوم الخميس 13 جانفي 2022.

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