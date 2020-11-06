رئاسة الحكومة تُعلن التوصّل إلى حلّ نهائي لإشكالية الكامور بتطاوين

أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي في بلاغ له، أنه تم مساء اليوم الجمعة 06 نوفمبر 2020 التوصّل إلى حلّ نهائي لإشكالية الكامور بولاية تطاوين، وعليه فإنّ استئناف النّشاط بالنّسبة للشركات العاملة بالمجال الطّاقي بالجهة، سيتمّ بصورة طبيعية انطلاقا من يوم الغد السّبت.

هذا وأكد رئيس الحكومة على تثمينه للمجهودات الكبيرة لكافة المتدخّلين لحلّ هذه الأزمة عبر الحوار والتّشاور وقطع الطّريق أمام كلّ الدّعوات للعنف والفوضى.

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