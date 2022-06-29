رئاسة الحكومة تُعلن عن توقيت العمل الصيفي

أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه عملا بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 30 جوان 2017، يكون توقيت العمل الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بداية من غرة جويلية 2022 إلى غاية يوم 31 أوت 2022 على النحو التالي:

*من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).

*يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).

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