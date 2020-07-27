رئاسة الحكومة تُقرر إعادة فرض الحجر الصحي الإجباري على فئة من الوافدين

قررت رئاسة الحكومة تبعًا لتطور الحالة الوبائية لانتشار فيروس كورونا المستجد في مختلف مناطق العالم وفي تونس وعلى إثر تسجيل إصابات وعدوى ضمن الوافدين المتمتعين بالحجر الصحي الذاتي وتفاديا لمزيد انتشار الفيروس في بلادنا إجراءات جديدة.

وقد تقرر ما يلي:

- ضرورة إلزام كل فرد من أفراد العائلة القادمة من البلدان غير المصنفة بالقائمة الخضراء أو البرتقالية، بما في ذلك الأطفال دون 12 سنة، بإجراءات الحجر الصحي الإجباري.

- ضرورة إلزام كل فرد من أفراد العائلة القادمة من بلد مصنف ضمن القائمة البرتقالية تعذر عليه القيام بتحليل RT-PCR،بما في ذلك الأطفال دون 12 سنة، بحجر صحي إجباري لمدة 3 أيام على الأقل ( 03) إلى حين قيام مصالح وزارة الصحة بالتحليل المطلوب على نفقة الوافد وفي صورة سلبيته يسمح له بتطبيق إجراءات الحجر الصحي الذاتي.

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