عدم التمديد في العمل بالتوقيت الاداري الاستثنائي

أعلنت مصالح رئاسة الحكومة في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تقرر عدم التمديد في العمل بالتوقيت الاداري الاستثنائي الذي تم اقراره بالأمر الحكومي عدد49 لسنة 2021 المؤرخ في 15 جانفي 2021 ، وذلك تبعا لاجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا يوم أمس الجمعة.

وسيستأنف انطلاقا من يوم الاثنين 8 مارس 2021 العمل وفقا للتوقيت والتوزيع المقرر بأحكام عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 وذلك على النحو التالي:

-من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة صباحا (8:30) إلى الساعة منتصف النهار وثلاثين دقيقة (12:30)

ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (13:30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17:30)

-يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (8:00) الى الساعة الواحدة بعد الزوال (13:00)

ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة بعد الزوال (14:30) إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة بعد الزوال (17:30)

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