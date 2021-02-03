رئاسة مجلس الشعب تُدين العملية الإرهابية بجبال المغيلة

أدانت رئاسة مجلس نوّاب الشّعب في بيان لها اليوم الأربعاء، العملية الإرهابية الغادرة التي راح ضحيتها أربعة شهداء من جيشنا الوطني بسبب انفجار لغم بجبال مغيلة صباح اليوم، في استهداف للمؤسستين العسكرية والامنية ومن وراءهما وحدة الشعب التونسي واستقرار البلاد.

ودعت رئاسة البرلمان الشعب التونسي وكل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول المؤسستين العسكرية والأمنية والوقوف الى جانبيهما لإحباط المؤامرات التي تستهدف أمننا القومي ووحدتنا الوطنية.

كما تقدمت رئاسة مجلس الشعب بالتعزية والمواساة لعائلات الشهداء، مترحمة على أرواحهم الزكية.

كلمات البحث :العملية الإرهابية;المغيلة;مجلس الشعب