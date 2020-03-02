رئيسا مجلسي النواب التونسي والأردني يوقّعان مشروع مذكرة تفاهم

وقّع رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي صباح اليوم الاثنين 2 مارس 2020، ونظيره الأردني عاطف الطراونه مشروع مذكّرة تفاهم.

وأكّد مشروع مذكرة التفاهم على أنّ دعم العلاقات بين البرلمانين سيُسهمُ في تعزيز التعاون الثنائي ونشر قيم الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ومعاضدة نضال الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه ومقدساته، مقدّرة أنّ المصلحة المشتركة تفترضُ دعم التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين وتطوير دور الديبلوماسيّة البرلمانيّة بما من شأنه الإسهام في مزيد تعميق التقارب بين الشعبين الشقيقين وإثراء التعاون القائم بين الجمهوريّة التونسيّة والمملكة الأردنية الهاشميّة.

ونصّ مشروع مذكرة التفاهم على اتفاق الطرفين على العمل على تعزيز التعاون بين مجلسي النواب من خلال تبادل الخبرات والتجارب وزيارات الوفود وتنشيط دور

مجموعتي الصداقة البرلمانية، وتشجيع الحوار والتشاور بين اللجان البرلمانية المتخصّصة وتبادل الممارسات الجيّدة في مجال صياغة التشريعات والأعمال الرقابية والديبلوماسية البرلمانية وفقا للأنظمة الجاري بها العمل.

كما تهدف المذكرة إلى تنسيق المواقف بين وفود الطرفين المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية وتبادل الدعم في كلّ ما يتعلّق بتعيين أو انتخاب الهيئات المسيرة للمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية والعمل على تنظيم لقاءات دراسية ودورات تكوينية لفائدة النواب والموظفين البرلمانيين في كلا البلدين وتشجيع تبادل الوثائق والبحوث والدراسات بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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