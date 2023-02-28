رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تُؤكّد دعمها لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان على جلسة عمل بقصر الحكومة بالقصبة، عبر تقنية التواصل عن بعد برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اوديل رينو باسو Odile Renaud-Basso ومديرة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس، نوديرا منصوروفا، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي ووزير النقل ربيع المجيدي، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي.

وتناولت جلسة العمل البرامج التي تربط تونس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومدى تقدم نسق انجازها والبرامج والمشاريع التي أبدى البنك استعداده للمساهمة في تمويلها وتخص مجالات الكهرباء، والطاقات المتجددة، والنقل الحديدي، والاتصالات.

وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة متابعة انجاز المشاريع المشتركة بين بلادنا والبنك الاوروبي للاعمار والتنمية وفق المعايير الدولية حتى تكون ذات جودة عالية.

وجدّدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهذه المناسبة دعمها لبرنامج الاصلاحات الاقتصادية وخاصة تطوير اداء المؤسسات العمومية، ومشروع الربط الكهربائي بين تونس وايطاليا.

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