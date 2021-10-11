رئيسة الحكومة: أهم أهدافنا مكافحة الفساد وهذه أولوياتنا

أعلنت رئيس الحكومة نجلاء بودن رمضان في كلمة لها خلال أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس اليوم الاثنين، أن إدارة دواليب الدولة تحتاج إلى تقييم وتحيين وإعادة هيكلة تهدف لترتيب الأولويات واسترجاع الثقة والأمل وضمان الأمل الاقتصادي والاجتماعي والصحي للمواطن والأمن بكل أبعاده .

وكشفت بودن عن أن توجهات العمل لفريقها الحكومي ستكون حول النقاط التالية :

1- استعادة الثقة في الدولة وثقة المواطن في نفسه وهي ثقة لا تتحقق إلا بسعوره بأنه مواطن كامل الحقوق

2- ثقة المواطن في الإدارة وفي المرافق العمومية

3- ثقة المواطن في العمل الحكومي

4- ثقة الأطراف الأجنبية في تونس

5- الثقة في المعاملات وهي ثقة لن تتحقق إلا بتطبيق القانون دون أي تأخير أو تمييز

وأكدت رئيس الحكومة الجديدة على أن من بين أهم أهداف الحكومة على الإطلاق مكافحة الفساد الذي يزداد انتشارا يوما بعد يوم ويُؤدي إلى فقدان الثقة في أي محاولة إصلاح جذري وحقيقي، فضلا عن إعادة الأمل للمواطن في مستقبل أفضل من الحاضر والماضي وتحسين ظروف العيش وفتح مجال للمبادرة والاستثمار لجميع الفئات واعتماد الكفاءة والخبرة كأساس لتحقيق هذه الأهداف.

كلمات البحث :أهداف;رئيسة الحكومة;فساد