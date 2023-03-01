رئيسة الحكومة الإيطالية تُؤكّد وقوفها إلى جانب تونس لتطبيق برنامج الإصلاحات

تحادثت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان هاتفيا مع رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني Giorgia Meloni.

وتناولت المكالمة عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومزيد دفع وتطوير الاستثمارات الإيطالية في تونس من أهمها الطاقات المتجددة وبالخصوص مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED).

وشدّدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على عراقة العلاقات التونسية الإيطالية الضاربة في التاريخ، معربة عن أملها في مزيد تطويرها، وفتح آفاق أرحب للتعاون في جميع المجالات.

من جهتها، أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية على وقوفها إلى جانب بلادنا من أجل تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ودعمها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

كما تطرق الجانبان إلى مسألة الهجرة بجميع أشكالها وخاصة الهجرة الدائرية، مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجية في الغرض.

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