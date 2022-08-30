رئيسة الحكومة بفرنسا للمشاركة في ملتقى رواد الأعمال

تؤدي نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، زيارة عمل إلى باريس في الفترة من 29 إلى 31 أوت 2022 بدعوة من مجمع مؤسسات فرنسا (MEDEF) ، للمشاركة كضيفة شرف في ملتقى رواد الأعمال الذي يستقبل هذا العام قرابة 10 آلاف زائر، بما في ذلك العديد من أصحاب المؤسسات.

وكان في استقبال رئيسة الحكومة والوفد الرسمي التونسي المتكوّن من نايلة نويرة قونجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، و سامية الشرفي قدور، مستشارة رئيسة الحكومة، لدى وصولها إلى مطار باريس، وسفير الجمهورية التونسية بفرنسا، محمد كريم الجموسي، وFabrice Le Saché ، نائب الرئيس والناطق الرسمي باسم MEDEF. .

وتم استقبال رئيسة الحكومة بمقر تظاهرة »LaREF 22″ ، من قبل Geoffroy Roux De Bézieux، رئيس مجمع مؤسسات فرنسا ( MEDEF)، الذي عقدت معه اجتماعًا ثنائيًا حول سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين تونس وفرنسا والوسائل الكفيلة بتعزيز استثمارات الشركات الفرنسية في تونس مع التركيز على القطاعات التنافسية والمبتكرة وذات القيمة المضافة العالية في تونس مثل الطاقات المتجددة والتقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

وشاركت رئيسة الحكومة في حفل الافتتاح الرسمي لـ « La REF 22″ إلى جانب إليزابيث بورن، الوزيرة الأولى للجمهورية الفرنسية، و Mateusz Morawiecki، رئيس الوزراء البولندي، و Geoffroy Roux De Bézieux ، رئيس MEDEF.

كما شارك في حفل الافتتاح وفد من كبار رجال الأعمال التونسيين برئاسة رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول.

وأجرت رئيسة الحكومة بالمناسبة محادثات مع كبار المسؤولين في عدد من الشركات الفرنسية الكبرى والشركات الناشئة الراغبة في الاستثمار في تونس.

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