رئيسة الحكومة تتسلم التقرير السنوي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، صباح اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية عماد الحزقي، الذي سلّمها التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020-2021.

وكان اللقاء مناسبة ثمّنت فيه رئيسة الحكومة دور الهيئات الرقابية في تطوير طرق التصرّف في المال العمومي وأساليبه وتدارك النقائص وتلافي الإخلالات ومكافحة الفساد، داعية إلى مزيد دعم نجاعتها وملاءمتها لمتطلبات تعصير التصرف العمومي وترشيده.

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