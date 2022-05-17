رئيسة الحكومة تزور زوجة وزير الداخلية في مستشفى الحروق ببن عروس

تحوّلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء أمس الاثنين 16 ماي 2022، الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس، وزارت زوجة وزير الداخلية توفيق شرف الدين، للاطمئنان على صحتها وظروف اقامتها بالمستشفى بعد الحادث الذي تعرضت له صبيحة أمس .

يُشار إلى أن تسرّبا جزئيا للغاز أدى أمس إلى حدوث انفجار بالمسكن الوظيفي لوزير الدّاخليّة بتونس العاصمة ما تسبب في حروق متفرقة لزوجته وبعض الأضرار المادية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد عاد بدوره صباح أمس، حرم وزير الداخلية للاطمئنان على صحتها وللاطلاع على ظروف الحادث الذي تعرضت له.

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