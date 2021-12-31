رئيسة الحكومة تزور مؤسسة رعاية المسنين بمنوبة

أدّت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان مساء اليوم الجمعة، زيارة إلى مؤسسة رعاية المسنين بمنوبة، مرفوقة بوزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بالحاج موسى، ووزير الصحة علي مرابط، ووالي منوبة محمد شيخ روحه.

وعاينت رئيسة الحكومة ظروف الاقامة والإعاشة والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للمقيمين بهذه المؤسسة البالغ عددهم 86 مقيما ومقيمة، مستفسرة عن مدى توفر كل جوانب الإحاطة بهم من حيث توفير الخدمات، خاصة في هذا الظرف الصحي الذي تمر به البلاد، مؤكدة ضرورة مراعاة الخصوصية الاجتماعية لهذه الفئة التي أكدت أن الدولة توليها الأهمية اللازمة بها.

كما تحدثت رئيسة الحكومة مع عدد من المقيمين بهذا المركز واستمعت الى آرائهم واقتراحاتهم من أجل تحسين ظروف الاقامة.

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