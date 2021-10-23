رئيسة الحكومة تستقبل أنس جابر وتشجعها على مزيد التألق

استقبلت صباح اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، لاعبة التنس السيدة أنس جابر بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش.

وهنأت نجلاء بودن رمضان بهذه المناسبة، أنس جابر لتحقيقها نتائج باهرة في كرة المضرب جعلتها تدخل لأول مرة في تاريخ التنس العربي، قائمة المصنفات المحترفات العشرة الأوائل على مستوى العالم.

وأكدت رئيسة الحكومة بأن أنس جابر تعطي المثل لكل الشباب بان الإنجاز لا يأتي من فراغ ويتطلب العمل والمثابرة، داعية إياها لمواصلة اعلاء الراية الوطنية في كل المحافل الدولية.

من جهتها، عبرت أنس جابر عن سعادتها بلقاء رئيسة الحكومة وتجوالها في ارجاء قصر الحكومة بالقصبة، هذا المعلم التاريخي المهم، مؤكدة بانها لن تدخر أي جهد من أجل حصد المزيد من التتويجات لإعلاء راية تونس في المحافل الدولية، مضيفة بأن التونسي يعشق التحدي وأنها ستحاول جاهدة أن تكون الأولى في تصنيف اللاعبات المحترفات.

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