رئيسة الحكومة تستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الأربعاء 06 أفريل 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، المنسق المقيم للأمم المتحدة أرنو بيرال، بحضور وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي.

وتم خلال هذا اللقاء عرض مشروع لإحداث خط تمويل خاص من صندوق الأمم المتحدة موّجه للشباب والتشغيل ويهدف بالأساس إلى الاستجابة إلى تطلعات الشباب في مختلف المجالات وخصوصا منها المتعلقة بالتشغيل وبتحفيز المبادرة الخاصة وبعث مؤسسات ناشئة في مختلف المجالات.

ورحبت رئيسة الحكومة بهذا المشروع، مؤكدة أنه ينصهر في إطار استراتيجية الحكومة من أجل الإنعاش الاقتصادي وخلق مواطن شغل جديدة للشباب.

من جهته، عبر المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس أرنو بيرال على حرص المنظمة على إنجاح كافة برامج التعاون والشراكة مع الحكومة والتزامها بمواصلة تقديم الدعم والمرافقة الفنية لخلق آفاق جديدة للشباب في تونس خصوصا من خلال دعم التشغيل والتكوين المهني ودفع نسق المبادرة الخاصة.

كما كان اللقاء فرصة لزيارة مكتب الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وما يحمله ذلك من معاني في تاريخ الذكرى 22 لرحيله.

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