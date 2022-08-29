رئيسة الحكومة تستقبل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم أمس الأحد، بقصر المؤتمرات بالعاصمة السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء الى أهمية التركيز على الطاقات والكفاءات البشرية وتطويرها باعتبارها تمثل الركيزة الأساسية القادرة على مجابهة الأزمات وتخطي الصعوبات.

ودعا الطرفان الشعوب الافريقية الى التفاعل بإيجابية مع المتغيرات والمفاهيم الجديدة من اجل الانخراط والاندماج والالتحاق بالشعوب المتقدمة مؤكدان انه حان الوقت للحكومات الافريقية للعمل على تكوين أجيال جديدة قادرة على مواكبة التغيرات ومجابهة الأزمات.

وابرزت كل من رئيسة الحكومة ونائبة الأمم المتحدة انه رغم التباين الواضح بين الشعوب الافريقية وشعوب البلدان المتقدمة فان الحظوظ متساوية في الثروة وذلك من خلال تطوير الكفاءات والمحافظة عليها وجلب الاستثمارات الأجنبية وإقامة الشراكات الثنائية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلدان والتحديات التي تواجها.

ودعا الطرفان الحكومات الافريقية والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين الى حسن استغلال مخرجات ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا واقتناص الفرص من اجل إرساء منوال تنموي جديد يواكب التطورات والتحولات من اجل التنمية المستدامة.

وركز الطرفان على ضرورة ان يكون هذا المنوال التنموي مرتكزا على المساواة والتناصف بين الجنسين من اجل خلق مجتمع متوازن وقوي قادر على مجابهة التحديات والصعوبات وخاصة الشباب منه الذي يعد محفزا للسلام والتنمية.

واشادت رئيسة الحكومة بالدور الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة في هذا المجال من خلال معاضدة مجهودات الحكومات الافريقية وشعوبها للنهوض باقتصاديات هذه البلدان وتحقيق الرفاهية لسكانها.

وابرزت في هذا الإطار المجهودات التي تقوم بها الحكومة التونسية من خلال الشروع في انجاز إصلاحات اقتصادية هيكلية بهدف إرساء منوال تنموي قادر على خلق الثروة ومجابهة التحديات والصعوبات.

من جهتها، نوهت ممثلة الأمم المتحدة بالمجهودات التي تبذلها الحكومة وبالإصلاحات الاقتصادية الهامة وبالمستوى الراقي للمجتمع التونسي القائم على المساواة بين الجنسين، وبالمساهمة الفعالة للشباب في السياسيات التنموية.

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