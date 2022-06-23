رئيسة الحكومة تستقبل وفدا عن البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية

استقبلت رئيس الحكومة نجلاء بودن رمضان أمس الأربعاء 22 جوان 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية.

ويشمل الوفد كلا من نائب رئيس البنك الدولي فريد بالحاج، وألكسندر أروبيو المندوب المقيم للبنك الدولي، وشيخ عمر عن المؤسسة المالية الدولية، وزهور كراي عن البنك الدولي، و جورج غورا المندوب المقيم للمؤسسة المالية الدولية.

كما حضر اللقاء كل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، والكاتبة العامة للحكومة سارة رجب.

ويأتي هذا اللقاء على هامش احتضان بلادنا اليوم وغدا لحدث اقتصادي هام هو منتدى تونس للاستثمار، الذي ينعقد تحت شعار « تونس الإصلاحات والقيم التنافسية »، وسيحضره عدد هام من ممثلي المؤسسات الاقتصادية العالمية والفاعلين الاقتصاديين.

ومثل الاجتماع فرصة لاستعراض برنامج الإصلاحات في الوظيفة العمومية وفي المؤسسات العمومية، كما تم بالمناسبة تقديم أهم الآليات الجديدة من أجل مزيد استقطاب المستثمرين الأجانب، وتسهيل إجراءات بعث الشركات.

كلمات البحث :البنك الدولي;المؤسسة المالية;رئيسة الحكومة