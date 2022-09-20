رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل حول البيئة

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل حول البيئة والتنمية المستدامة بحضور وزيرة البيئة السيدة ليلى الشيخاوي والمستشارة لدى رئيسة الحكومة سامية الشرفي قدور ومستشار القانون والتشريع عمار الملوح وعدد من اطارات وزارة البيئة.

وتم خلال الجلسة التطرق إلى جملة من الإشكاليات المطروحة في قطاع البيئة وخاصة منها المتعلقة بحوكمة الخدمات البيئية ومنظومة مجابهة المخاطر والكوارث، وفي هذا الإطار أكدت رئيسة الحكومة على أهمية مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي قصد تحسين الخدمات البيئية المسداة لفائدة المواطن.

كما استعرضت وزيرة البيئة مدى تقدم انجاز الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي والاستعدادات للمشاركة في قمة المناخ 27 COPالتي ستنعقد في شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.

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