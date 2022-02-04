رئيسة الحكومة تشرف على جلستي عمل وزارية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلستي عمل وزارية خاصة بمتابعة انجاز المشاريع المموّلة في إطار برامج التعاون الخارجي.

وخصٌصت الجلسة الأولى للنظر في المشاريع الممولة من قبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فيما خصٌصت الجلسة الثانية للمشاريع الممولة من قبل البنك الافريقي للتنمية، و تهم المشاريع التي تم دراستها قطاعات الصحة و الفلاحة والصناعة والتربية و التكوين المهني.

وتم خلال الجلستين عرض الإشكاليات والصعوبات التي تعترض تنفيذ عدد من المشاريع منها الإشكاليات العقارية والاشكاليات المتعلقة بالصفقات أو التعقيدات الإدارية، وتمّ بالمناسبة تقديم مقترحات لتجاوزها في أقرب الآجال، كما تقرر المتابعة الدورية لتقدم هذه المشاريع.

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