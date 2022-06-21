رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري حول الاستراتيجية الرقمية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في استراتيجية الرقمنة.

وفي مستهل أشغال هذا المجلس قدم وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي عرضا حول ملامح الاستراتيجية الرقمية 2025، وأبرز المشاريع التي انطلقت الحكومة في إنجازها وهي مشاريع أفقية سيتم تعزيزها بمشاريع قطاعية كل حسب وزارته.

وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الاستراتيجية وربطها بتقليص الوثائق وتقليص الإجراءات والآجال المتعلقة بإحداث المؤسسات بما يسمح بتشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل.

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