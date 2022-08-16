رئيسة الحكومة تطلع على آخر الاستعدادات لتنظيم ندوة طوكيو في افريقيا

أدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لكل من مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وقصر المؤتمرات بالعاصمة للاطلاع على آخر الاستعدادات لاحتضان تونس لندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا « TICAD 8″ يومي 27 و28 أوت الجاري.

وتجولت رئيسة الحكومة، مرفوقة بوزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، والمنصف ساسي رئيس اللجنة التنفيذية لتنظيم الندوة، بمختلف الفضاءات بالمدينة وسيما منها الفضاء المخصص للندوات واللقاءات الصحفية، كما اطلعت بهذه المناسبة وعلى هامش اختتام الدورة الأولى من ملتقى مدينة الثقافة الدولي للنحت على الرخام على عدد من المنحوتات التي تم اختيارها لتركيزها بالساحات العامة والجسور والطرقات تزامنا مع هذه الندوة الدولية.

وعاينت رئيسة الحكومة عددا من الفضاءات المخصصة لاحتضان الأنشطة الموازية لندوة « TICAD 8″ حيث تم استعراض آخر الاستعدادات لضمان حسن نجاح تنظيم ندوة طوكيو الدولية، مؤكدة في هذا المجال على ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين وضمان أوفر حظوظ النجاح على المستويات التقنية واللوجستية والإعلامية وغيرها.

وزارت رئيسة الحكومة بالمناسبة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر الذي سيفتح ابوابه قريبا للزوار والذي يضم عددا من اللوحات الفنية القيمة لرسامين تونسيين.

كما تحولت رئيسة الحكومة الى قصر المؤتمرات بالعاصمة للاطلاع على مدى تقدم الاستعدادات لاحتضان هذا الفضاء لأشغال ندوة طوكيو الدولية للتنمية في افريقيا « TICAD 8″ مؤكدة حرص تونس على إنجاح هذه الندوة وتوفير كل الظروف الملائمة لها بما يخدم صورة تونس وعلاقاتها المتميزة في عمقها الإفريقي ومع الجانب الياباني، مبرزة أن نجاح الندوة هو تميـّز لتونس في تقريب وجهات النظر وتنسيق أطر التعاون الثلاثي بين الدول الأفريقية وتونس واليابان من أجل شراكة تنموية واستثمارية واقتصادية فاعلة ومتعددة الأطراف في جميع المجالات.

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