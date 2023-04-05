رئيسة الحكومة تطّلع على آخر الاستعدادات لإطلاق أوّل بطاقة دفع الكتروني e-houwiya

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء 05 افريل 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، نزار بن ناجي، وزير تكنولوجيات الاتصال، وعدد من الإطارات التقنية بوزارة تكنولوجيات الاتصال للاطلاع على الاستعدادات لإطلاق أوّل بطاقة دفع الكتروني e-houwiya مرتبطة بالمحفظة الالكترونية ببوابة المواطن e-bawaba.tn، وذلك يوم السبت 15 افريل 2023.

وقد تمّ بالمناسبة تفعيل خدمة المحفظة الالكترونية لرئيسة الحكومة باستعمال هويتها الرقمية وطلب أوّل بطاقة دفع الكتروني e-houwiya .

وأكدت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء، على أهمية هذه الخدمة التي من شأنها المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاجتماعي لكافة التونسيين وعلى تشجيع الحكومة على اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال الدفع الالكتروني.

وأوصت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بضرورة الانطلاق بداية من الاسبوع القادم بالشروع في عملية تسجيل الموظفين على بوابة الخدمات الرقمية، عبر فرق تقنية تتحول الى مقر كل الوزارات من اجل التسريع في هذه العملية.

كلمات البحث :بطاقة دفع الكتروني;رئيسة الحكومة